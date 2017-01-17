الجيش السوري يشن هجوماً مضادا لاستعادة مناطق سيطر عليها "داعش"الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:26 ص
أفاد مصدر عسكري سوري بأن الجيش شن هجوما مضادا لاستعادة السيطرة على المناطق التي استولى عليها تنظيم “داعش” الإثنين.
وأوضح المصدر العسكري الميداني، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية أن سيطرة التنظيم أدت إلى عزل أحياء المدينة التى يسيطر عليها الجيش السورى عن مطار دير الزور العسكرى.
وقال المصدر أن عناصر “داعش” شنت الهجوم من محورين الأول، من شارع بورسعيد باتجاه سرية جنيد والثانى، من جهة الثردة المهندسين، ليلتقى بعد ذلك المسلحون مع بعض ما أدى إلى قطع الطريق العسكرى من اتجاه منطقة المقابر.
وأضاف المصدر أن مسلحى “داعش” شنوا هجوما ثانيا من المقابر باتجاه لواء التأمين حيث انسحبت قوات الجيش من المقابر وثبتت خطوطا جديدة لدفاعاتها.
وأشار المصدر إلى أن الخرق الوحيد الذى أحدثه مسلحو “داعش” خلال 3 أيام من الهجوم كان على محور المقابر بمحيط مطار دير الزور العسكرى أما باقى محاور الاشتباك الرئيسية فلم تتغير فى دير الزور.
وأكد أن الجيش السورى يواصل التصدى لهجوم التنظيم على محور ثردة 2 واتجاه حى العمال فى المدينة، متحدثا عن اشتباكات عنيفة يخوضها فى محيط المطار لاستعادة بعض النقاط التى تسلل إليها مسلحو “داعش”.
وأضاف المصدر أن جنديين سوريين قتلا وأصيب 20 آخرون خلال المعارك، مشيرا إلى تصفية أكثر من 120 عنصرا من عناصر التنظيم.
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
فنان عراقي يصنع نسخا مصغرة لآثار دمرتها "داعش"
بينما تحارب القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل بشمال البلاد من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، في استديو صغير يستخدم فنان في مدينة أربيل القريبة الطمي ليصنع نسخا ...Mon, 16 Jan 2017 23:27:20 GMT
-
إصابة 8 مجندين في هجوم مسلح على كمين النقب بالوادي الجديد
أصيب 8 مجندين في هجوم مسلح على كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة- أسيوط» بالوادي الجديد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، كما تم الدفع بـ14 سيارة ...Mon, 16 Jan 2017 21:12:55 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بالبحيرة بعد تناولهم عدس
كان اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص من المستشفى العام، بوصول كل من “رضا.ع.ا.ل” سائق، “عنايات. ال. أ ” ربة منزل (زوجته)، ...Tue, 17 Jan 2017 00:46:28 GMT