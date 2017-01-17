أفاد مصدر عسكري سوري بأن الجيش شن هجوما مضادا لاستعادة السيطرة على المناطق التي استولى عليها تنظيم “داعش” الإثنين.

وأوضح المصدر العسكري الميداني، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية أن سيطرة التنظيم أدت إلى عزل أحياء المدينة التى يسيطر عليها الجيش السورى عن مطار دير الزور العسكرى.

وقال المصدر أن عناصر “داعش” شنت الهجوم من محورين الأول، من شارع بورسعيد باتجاه سرية جنيد والثانى، من جهة الثردة المهندسين، ليلتقى بعد ذلك المسلحون مع بعض ما أدى إلى قطع الطريق العسكرى من اتجاه منطقة المقابر.

وأضاف المصدر أن مسلحى “داعش” شنوا هجوما ثانيا من المقابر باتجاه لواء التأمين حيث انسحبت قوات الجيش من المقابر وثبتت خطوطا جديدة لدفاعاتها.

وأشار المصدر إلى أن الخرق الوحيد الذى أحدثه مسلحو “داعش” خلال 3 أيام من الهجوم كان على محور المقابر بمحيط مطار دير الزور العسكرى أما باقى محاور الاشتباك الرئيسية فلم تتغير فى دير الزور.

وأكد أن الجيش السورى يواصل التصدى لهجوم التنظيم على محور ثردة 2 واتجاه حى العمال فى المدينة، متحدثا عن اشتباكات عنيفة يخوضها فى محيط المطار لاستعادة بعض النقاط التى تسلل إليها مسلحو “داعش”.

وأضاف المصدر أن جنديين سوريين قتلا وأصيب 20 آخرون خلال المعارك، مشيرا إلى تصفية أكثر من 120 عنصرا من عناصر التنظيم.