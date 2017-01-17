التقى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مع نجل زعيم الحقوق المدنية الراحل مارتين لوثر كينج في نيويورك أمس الاثنين.

وقال الابن الأكبر لكينج، مارتن لوثر كينج الثالث، إن اجتماعه مع ترامب في مكتبه ببرج ترامب في نيويورك كان “بناء”.

وجاء الاجتماع في يوم مارتن لوثر كينج، وهو يوم عطلة اتحادية في الولايات المتحدة تخليدا لذكرى كينج الأب الذي اغتيل بالرصاص عام 1968.

كما يأتي اللقاء في أعقاب خلاف نشب مطلع الأسبوع بين ترامب وناشط الحقوق المدنية النائب الأمريكي جون لويس، وهو ديمقراطي من جورجيا، عندما أعلن لويس أنه لن يحضر مراسم تنصيب ترامب لأنه لا يعتقد أن ترامب قد فاز في الانتخابات بشكل شرعي.

وقال كينج إن ترامب قال له إنه يعتزم تمثيل كل الأمريكيين.

وأضاف كينج للصحفيين عقب اللقاء: “سوف نقوم بتقييم ذلك.. أعتقد أنه يتعين علينا أن ننخرط في الضغط باستمرار، الضغط الشعبي، كان أبي وفريقه يدركون ذلك”.

وقال إن الحديث الآن يجب أن يتعلق بكيفية إطعام وكساء الناس وتوفير أفضل نظام تعليمي.