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وزير المالية يصدر قرارا بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 18.5 جنيه حتى نهاية فبراير
عمرو الجارحي وزير المالية الجديد

وزير المالية يصدر قرارا بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 18.5 جنيه حتى نهاية فبراير

الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:14 ص
وكاﻻت

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الاثنين قرارا بتثبيت سعر الدولار الجمركي، حيث سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكي على أساس سعر صرف 5ر18 جنيه للدولار الواحد.
وأشار القرار إلى أن يكون تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالعملات الأجنبية الأخرى على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات خلال الفترة من 15 /12 /2016 وحتى 15 /1 /2017.
ويسري هذا السعر حتى نهاية فبراير المقبل على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارا من أول مارس المقبل وبصفة شهرية على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزي المصري خلال شهر سابق.
من جانبه، قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه سيتم تطبيق هذا القرار بدءا من صباح الثلاثاء وحتى الأول من مارس المقبل من خلال حساب متوسط أسعار الدولار خلال الشهر الجاري لتحديد سعر موحد له وتطبيقه.
وأضاف أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب المجتمع الصناعي والتجاري والمستوردين بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي لإحداث حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار، وهو ما استجابت له وزارة المالية اليوم بتثبيت السعر بدءا من اليوم.

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