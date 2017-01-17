توقع وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد مزيد من تحسن واستقرار الطقس حتى منتصف الأسبوع القادم على مستوى الجمهورية، مؤكدا ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الثلاثاء، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحر والقاهرة ومائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء نهارا، وشديد البرودة على كافة الأنحاء ليلا.

وأوضح ظهور شبورة مائية كثيفة على كافة الطرق على الطرق المؤدية إلى القناة والسواحل الشمالية، وخفيفة على القاهرة خلال ساعات الصباح الباكر، مؤكدا انقشاعها في تمام الساعة التاسعة صباحا.