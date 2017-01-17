 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 08:44 صباحاً
روابط سريعة
«الأرصاد الجوية»: ارتفاع درجات الحرارة.. وتحسن الطقس
وحيد سعودي - المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية
وحيد سعودي - المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية

«الأرصاد الجوية»: ارتفاع درجات الحرارة.. وتحسن الطقس

الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:28 ص
محيط - خالد الريس

توقع وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد مزيد من تحسن واستقرار الطقس حتى منتصف الأسبوع القادم على مستوى الجمهورية، مؤكدا ارتفاع درجات الحرارة.
وأعلن سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الثلاثاء، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحر والقاهرة  ومائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء نهارا، وشديد البرودة على كافة الأنحاء ليلا.
وأوضح ظهور شبورة مائية كثيفة على كافة الطرق على الطرق المؤدية إلى القناة والسواحل الشمالية، وخفيفة على القاهرة خلال ساعات الصباح الباكر، مؤكدا انقشاعها في تمام الساعة التاسعة صباحا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3