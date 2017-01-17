البشير ورئيس بيلاروسيا يبحثان سبل تطوير التعاون المشتركالثلاثاء، 17 يناير 2017 09:09 ص
بحث الرئيس السوداني عمر البشير، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، سبل تطوير التعاون المشترك وتفعيل التفاهمات بين البلدين.
وأطلع البشير نظيره البيلاروسى على مجريات عملية السلام والحوار الوطنى، الذى تكلل بالوثيقة الوطنية والمستجدات فى الساحة الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد لوكاشينكو عزم بلاده على توطيد العلاقات مع السودان فى كافة المجالات، عبر اللجنة الوزارية المشتركة وتعزيز آفاق التعاون تحقيقا لمصلحة الطرفين.
وفى سياق متصل، عقد الجانبان السودانى والبيلاروسى جلسة مباحثات، مساء اليوم الاثنين، بوزارة الخارجية بالخرطوم، برئاسة وزيرا خارجية البلدين إبراهيم غندور، وفلاديمير ماكى.
وأوضح غندور فى تصريحات صحفية مشتركة أن المباحثات تناولت الاتفاقات التى وقعها الجانبان عبر اللجنة الوزارية المشتركة، والاتفاقات التى سيتم التوقيع عليها اليوم الثلاثاء، وعلى رأسها اتفاقية الصداقة الشاملة التى سيوقع عليها رئيسا البلدين.
وأكد غندور أن البلدين يتمتعان بعلاقات جيدة، موضحا أن اللجنة الوزارية السودانية البيلاروسية المشتركة استطاعت إحراز نتائج جيدة فى دفع وتطوير العلاقات بين البلدين خلال المرحلة الماضية.
من جانبه، أكد وزير خارجية بيلاروسيا دعم بلاده للسودان، وحرصها على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية بما يحقق المصالح المشتركة، لافتًا إلى أن زيارة رئيس بيلاروسيا للسودان جاءت بعد 14 عاماً من زيارة الرئيس البشير إلى بيلاروسيا، مؤكداً أن الزيارة ستكون انطلاقة وأساساً لتعزيز التعاون بين البلدين.
يشار إلى أن رئيس بيلاروسيا يعقد جلسة مباحثات أخرى مع نظيره السودانى، ويخاطب جلسة البرلمان السودانى،و يلتقى رئيس المجلس الوطنى إبراهيم أحمد عمر، غدا الثلاثاء، كما يشهد رئيسا الدولتين التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية فى عدة مجالات.
ويذكر أن الرئيس البيلاروسى وصل الخرطوم، أمس الاثنين، فى زيارة رسمية تستغرق يومين، برفقة عدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين.
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