اعتقلت الشرطة التركية في وقت متأخر من مساء الاثنين في إسطنبول منفذ الهجوم المسلح الذي استهدف ملهى ليليا في المدينة ليلة رأس السنة في اعتداء أوقع 39 قتيلا وتبناه تنظيم داعش كما أفادت قناة “تي أر تي” التلفزيونية الحكومية.

وقالت القناة إنه في أعقاب عملية تفتيش واسعة النطاق نجحت الشرطة في العثور على المشتبه به الذي كان في شقة في حي إيسينيورت مع ابنه البالغ من العمر أربع سنوات.

وبحسب القناة التلفزيونية فإن الاعتقال تم خلال عملية نفذتها الشرطة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركية “إم آي تي”.

ولم تعرف في الحال هوية الموقوف أو جنسيته.

وإثر اعتقاله أفادت وكالة الأنباء الرسمية التركية أن المعتقل يدعى عبد القدير ماشاريبوف، في حين قالت وكالة دوغان للانباء إن اسمه الحركي هو أبو محمد الخراساني، في معلومات سبق وأن نشرت في 8 الجاري من دون أن يؤكدها أي مصدر رسمي.

وبحسب “تي أر تي” فإن الموقوف كان يقيم في شقة يستأجرها رجل قرغيزي تم اعتقاله أيضا، في حين أفادت الوكالة الرسمية أن أربعة أشخاص آخرين بينهم ثلاث نساء جرى توقيفهم خلال العملية الأمنية المشتركة التي نفذت لاعتقاله.

وبحسب وسائل إعلام تركية أخرى فإن منفذ الاعتداء هو أوزبكي ينتمي إلى تنظيم داعش.

وكانت صحيفة “حرييت” نقلت عن أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في إسطنبول أن المهاجم أوزبكي يبلغ 34 عاما وينتمي إلى خلية لتنظيم داعش في آسيا الوسطى.

وأضافت أن اسمه الحركي هو “أبو محمد الخراساني”، في معلومات لم يؤكدها أي مصدر رسمي.