الإقليم الكردي في العراق ينفي أنباءً عن استقالة رئيسهالثلاثاء، 17 يناير 2017 07:14 ص
نفى مستشار رئيس الإقليم الكردي في شمال العراق مسعود بارزاني، أنباءً تحدثت عن استقالة رئيس الإقليم من منصبه.
وقال المستشار الصحفي لبارزاني، بختيار شاهي، لوكالة الأناضول، الاثنين، إن “المزاعم التي تناولت استقالة رئيس الإقليم مسعود بارزاني لا أساس لها من الصحة”.
من جهته، أشار المتحدث باسم مكتب رئاسة الإقليم كفاح محمود، الذي أسندت له بعض وسائل الإعلام خبر الاستقالة، أنه “تم تشويه تصريحاته وتأويلها”.
وكان مسعود بارزاني، نشر بيانًا العام الماضي، قال فيه إنه مستعد لتسليم مهامه عام 2016 في حال تم الاتفاق على مرشح بديل، إلا أن الأحزاب السياسية في الإقليم، ما عدا حركة التغيير (غوران)، نظرت بإيجابية إلى بقاء بارزاني سيما أنه يقود المعركة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي بنجاح، وفق مراقبين.
ولا يزال رئيس الإقليم الكردي في شمال العراق مسعود بارزاني على رأس مهامه وقد غادر اليوم إلى سويسرا للمشاركة في قمة دافوس الاقتصادية.
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