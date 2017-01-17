قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاثنين، إن من غير اللائق للرئيس المنتخب دونالد ترامب التدخل بشكل مباشر في سياسات دولة أخرى بوصفه قرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عام 2015 بشأن اللجوء بأنه “خطأ كارثي”.

وأضاف كيري للمذيعة كريستيان امانبور بشبكة (سي.إن.إن) “اعتقد صراحة أن من غير اللائق لرئيس منتخب للولايات المتحدة أن يتدخل في سياسات دول أخرى بطريقة مباشرة تماما وعليه أن يوضح ذلك”.