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حريق هائل بمنزل فى كفر الشيخ دون إصابات
حريق الرويعي‎

حريق هائل بمنزل فى كفر الشيخ دون إصابات

الثلاثاء، 17 يناير 2017 02:39 ص

سيطرت قوات الدفاع المدنى بكفر الشيخ على حريق نشب بمنزل فى حى ميت علوان خلف نادى ميت علوان الرياضى، بدون إى إصابات.

وتلقى اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول يفيد بنشوب حريق بمنزل بحى ميت علوان خلف نادى ميت علوان الرياضى، والتهم الحريق بعض محتويات المنزل، وهرعت سيارات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف لموقع الحريق، وسيطرت على الحريق، ولم ينتج عنه أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

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