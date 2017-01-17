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تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بالبحيرة بعد تناولهم عدس
تسمم-أطفال

تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بالبحيرة بعد تناولهم عدس

الثلاثاء، 17 يناير 2017 02:34 ص

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بالتسمم عقب تناولهم وجبة عدس وبلح الشام بالبحيرة.

كان اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص من المستشفى العام، بوصول كل من “رضا.ع.ا.ل” سائق، “عنايات. ال. أ ” ربة منزل (زوجته)، “أحمد.ر.ع ” طالب، “محمد. ر. ع ” طالب، “سارة. ر. ع ” طالبة وجميعهم عائلة واحدة ويقيمون قرية الرغاى دائرة المركز مصابين بحالة إعياء شديد وقيء وآلام بالبطن،جراء تسمم غذائى، وتم تحويلهم لمركز السموم بالإسكندرية للعلاج.

بسؤال الأول قرر أنه عقب تناولهم وجبه معدة بالمنزل مكونة من الأرز والعدس وبلح الشام، شعروا بالآم بالبطن وقيء شديد، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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