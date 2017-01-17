أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم الإثنين، عن استشهاد ٨ وإصابة ٣ آخرين من أفراد الشرطة في إطلاق نار كثيف من مجهولين على كمين شرطة النقب على بعد ٧٠ كيلومترا من مدينة الخارجة بطريق أسيوط - الوادي بمحافظة الوادي الجديد.

أوضح الدكتور محمد السيد مدير مديرية الصحة بالوادي الجديد المتواجد الآن في مستشفى الخارجة العام، أنه تم نقل حالات الوفيات والإصابات إلى مستشفى الخارجة العام وذلك بمشاركة ٦ سيارات إسعاف، مشيرا إلى أن حالات الإصابة تراوحت بين طلق ناري واشتباه كسر بالقدم وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى