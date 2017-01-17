أكد علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الإدارية في قضية تيران وصنافير، إعدام لاتفاقية تعيين الحدود.

وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية «on e»، أن اللجنة لم تتسلم نص اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ولم يتم مناقشتها.

وأضاف أن إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب باطلة لأن رئيس الجمهورية هو المختص بإحالة الاتفاقية لمجلس النواب، وليس الحكومة، لافتًا إلى أن الحكومة أحالت القضية وصدر فيها حكم ببطلانها وهي خصم فيها، وذلك يعني أن الاتفاقية أصبحت في حكم الميت.