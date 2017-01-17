أكد الدكتور أحمد الشوكى، المشرف العام على متحف الفن الإسلامى، أنه من أهم التحديات التي واجهت المتحف، عقب الانفجار الذى تعرض له فى عام 2014، هى سيناريو العرض القديم الذي كان موجودا قبل التفجير حيث كان معروضا حوالي 1500 تحفة أثرية فقط حيث كان هناك انتقادات واسعة لوجود العديد من القطع الأثرية داخل المخازن، مع الإحساس بالفراغ الشديد داخل المتحف.

وأشار الشوكي، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، بمناسبة قرب افتتاح المتحف بعد الانتهاء من عملية ترميمه وتطويره، إلى أته تم تشكيل لجنة من أمناء المتحف لوضع سيناريو العرض الجديد حيث تم زيادة عدد القطع الأثرية المعروضة إلى 4400 تحفة مع إخراج أهم كنوز المتحف من المخازن، موضحا أنه سيتم عرض 400 تحفة لأول مرة بالعرض الجديد وإضافة 16 فاترينة جديدة للعرض المتحفي موزعة بطريقة مدروسة.

واوضح انه تم إضافة 3 قاعات جديدة للمتحف وتعديل كبير لثلاث قاعات أخرى اهمها مدخل المتحف الذي يعبر الآن عن أسس الحضارة الإسلامية وكذلك عن رؤية ورسالة المتحف بشكل جذاب.

وأضاف أنه تم استخدام مادة( البلكسي جلاس) التي تتميز بعدم تفاعلها مع الآثار كمادة أساسية في أكسسوار العرض المتحفي، لافتا إلى أنه قام بتنفيذ العرض المتحفي الجديد كوادر مصرية متميزة وهو سامح المصري وفريقه،والذي سبق أن نفذ سيناريو العرض المتحفي لكل من متحف المجوهرات ومتحف العريش ومتحف السويس ومتحف ملوي وحاليا بمتحف الصيد بقصر الأمير محمد علي بالمنيل وذلك بالتعاون مع أمناء ومرممي المتحف الإسلامى.