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الثلاثاء 17 يناير 2017 01:29 صباحاً
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عبير صبري تكشف سبب زيادة وزنها في «ستات قادرة»
عبير صبري

عبير صبري تكشف سبب زيادة وزنها في «ستات قادرة»

الثلاثاء، 17 يناير 2017 01:57 ص

علقت الفنانة عبير صبري، على دورها في مسلسل «ستات قادرة»، قائلة: «تخنت 5 كيلو عشان أبقى بطة وأؤدي دور الفتاة الشعبية».

ولفتت خلال لقائها ببرنامج «عين» المذاع على فضائية «الحياة»: «استطعت تقديم شخصية توحة في المسلسل بذكاء وخفة دم لكي تنال إعجاب المشاهد خاصة وأن دور الفتاة الشعبية ليس جديدًا في الأعمال السينمائية».

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