أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: إن البرلمان لديه القدرة الدستورية والشعبية ليعبر عن نفسه، خصوصا أن البرلمان له حق دستوري واضح بالنظر في هذه القضية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي ذكر للجزيرتين في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأنها مجرد اتفاقية لترسيم الحدود.

وأردف خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc، مع الإعلامي أسامة كمال: إن الحكومة لم تتلكأ في إرسال اتفاقية ترسيم الحدود، وكان لابد من استكمال كل الترتيبات الأمنية. متابعا: «الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة ترسل إلى البرلمان، بعد استكمال كافة مستنداتها، ولا يوجد إطار زمني محدد لإرسالها للمجلس».

وأشار إلى أنه لم ينزعج من تصريحات بعض النواب، الذين قالوا إن البرلمان ليس له الحق في نظر الاتفاقية، قائلا: «أعضاء المجلس لهم كل الصلاحيات في إبداء آرائهم، لكن البرلمان هو صاحب القرار، وله كل الحق في قبول الاتفاقية أو رفضها، أو يقرر عرضها الاستفتاء».

واستكمل بأن البرلمان سيعقد جلسات استماع لكل أطياف المجتمع؛ لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأنه لن يصادر على حق أي عضو في إبداء رأيه.