ينطلق معرض الكتاب الإلكتروني العربي في دورته الثانية، في الفترة من 15 -25 من شهر فبراير المقبل.

وينظم المعرض دار “حروف منثورة” للنشر الإلكتروني المصرية، ويشارك فيه 11 دار نشر إلكترونية مجانية من اليمن والجزائر وفلسطين ومصر.

وتم تأسيس موقع إلكتروني يستضيف جميع فعاليات معرض الكتاب الإلكتروني فيما خصص لكل دار جناح إلكتروني، بينما يعرض فى كل جناح نبذة عن الدار ونشاطاتها وفعالياتها الثقافية وتاريخ تأسيسها وأهدافها وجهات الاتصال بها، بالإضافة إلى مكتبة إلكترونية تحاكى فى طريقة عرضها المكتبات الواقعية وتعرض جميع إصدارات الدار الإلكترونية.

واختار المعرض المخرج السوري الراحل مصطفى العقاد ليكون شخصية الدور الثانية، فيما عرض على الموقع نبذة عن تاريخ حياته ومشواره الفني مع مقاطع فيديو لعدد من اللقاءات معه ومعرض صور خاص به يستعرض مشواره الفني الحافل.

وستنظم خلال أيام المعرض ندوات أدبية وثقافية متنوعة برعاية دور النشر الإلكترونية المشاركة في المعرض، فيما ستعرض تلك الندوات “أون لاين” فيما تستضيف شخصيات فكرية وأدبية.

ويخصص الحفل الختامي للمعرض لتكريم شخصيات أدبية شبابية ضمن حفلة تكريم أونلاين توزع فيها شهادات تقدير لتلك الشخصيات مع عرض أفلام وثائقية عنها.

ويصدر عن المعرض عقب إنتهائه كتيب يضم جميع الندوات التي دارت خلال أيام المعرض بمشاركة جميع دور النشر.