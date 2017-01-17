

نفى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، صحة ما تردد عن استدعائه لمالك قناتي “القاهرة والناس” و”المحور”، لوقف برنامجي الإعلاميين إبراهيم عيسى ومنى العراقي، مؤكدًا أن طارق نور وحسن راتب هما اللذان طلبا مقابلته لبحث أوضاع برنامج الإعلاميين إبراهيم عيسى ومنى العراقي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي أسامة كمال المذاع على فضائية «dmc»: «قلت لطارق نور وحسن راتب هناك 3 لاءات أساسية لا لغلق الصحف ولا لحبس الصحفيين ولا لوقف البرامج والقرار لكم ويخصكم».

وأردف: «أحترم الإعلام وأميل إلى حرية الرأي، ولا أستطيع أن أطلب بوقف برنامج أو غلق جريدة أو حبس صحفي، وأسعى للانتصار للحريات».