قالت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) ومقرها قطر إن عدد الأعمال المتقدمة لجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الثالثة بلغ 1144 عملا.

وتقدم الجائزة السنوية التي استحدثت في 2014 في فئات الرواية المنشورة والرواية غير المنشورة والدراسات غير المنشورة. وأضيفت في الدورة الثالثة فئة روايات الفتيان غير المنشورة.

وقال خالد عبد الرحيم السيد المشرف العام على جائزة كتارا للرواية العربية إن عدد الروايات المنشورة المشاركة في الدورة الثالثة بلغ 472 رواية نشرت في عام 2016 بزيادة تصل إلى ضعف المشاركة في مثيلتيها في الدورة الثانية التي بلغت 234 رواية والدورة الأولى التي بلغت 236 رواية.

وأضاف أن عدد الروايات غير المنشورة بلغ 550 رواية إضافة إلى 38 دراسة غير منشورة،وهو العدد نفسه الذي سجل في الدورة السابقة. وبلغ عدد المشاركات في فئة روايات الفتيان غير المنشورة 84 مشاركة.

وقسم الموقع الرسمي للجائزة مجمل الأعمال المتقدمة للجائزة إلى أربع مناطق جغرافية فجاءت مصر والسودان في الصدارة برصيد 403 أعمال تليها بلاد الشام والعراق برصيد 315 عملا ثم دول المغرب العربي برصيد 245 عملا، وأخيرا منطقة الخليج برصيد 176 عملا. وسُجلت خمس مشاركات من دول غير عربية.

ونقل الموقع الرسمي للجائزة عن خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام مؤسسة كتارا قوله “هذا الرقم فاق التوقعات ويعكس الصورة الحقيقية لجائزة كتارا للرواية العربية ويبرز حجم التفاعل الكبير للروائيين والنقاد في الوطن العربي مع فئات هذه الجائزة.”

وأضاف أن مجموع جوائز الدورة الثالثة بلغ 575000 دولار بعد إضافة فئة روايات الفتيان غير المنشورة إلى قائمة فئات الجائزة.

وكانت مؤسسة كتارا أغلقت باب المشاركة بالدورة الثالثة للجائزة في 31 ديسمبر الماضي.