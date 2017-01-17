

أعربت الإعلامية جيهان منصور عن استيائها من بعض الأصوات الإعلامية، التي تعترض على حكم الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكتبت «جيهان» عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «هو أقزام ومرتزقة الإعلام، اللي قرفونا بلا تعليق على أحكام القضاء الشامخ، خارجين عالشاشة بيحرضوا السعودية على اللجوء للتحكيم الدولي ضد مصر، عشان ياخدوا الجزر، حتى بعد حكم المحكمة ببطلان الاتفاقية! معقول؟!!

وأشارت «جيهان»: وطنية إيه اللي بيزايدوا بيها علينا؟ هو تحريض دولة أخرى على بلدك ده وطنية؟ إنتم كدة قابضين رز كتير أوي، وبتعملوا خيانة وعمالة عالمكشوف! عيب بجد عيب.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا رفضت، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، الذي يفيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.