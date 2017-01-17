صدر حديثًا عن دار الياسمين رواية “إيجومينيا” لفريق “السبنسة”، وهم أحمد حسين وليلى عمر وسعاد سواد وبسمة أباظة وندا أشرف وسها طاهر وهاجر مصطفى، ويعتبر هذا الكتاب هو الإصدار الأول للفريق من 210 صفحات، تطرح حالات نفسية متنوعة بين الرعب والإثارة.

ومن المقرر، عقد حفلة التوقيع فى 27 يناير في جناح دار الياسمين بصالة 3.

وتُعد رواية “إيجومينيا” نتاج فكرة مختلفة في عالم الأدب، حيث إنها عبارة عن رواية جماعية مشتركة، وليست مجرد مجموعات قصصية.