أكد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الإدارية العليا أنقذ الدولة المصرية والشعب من الانقسام والتفتيت، والسلطة التنفيذية من الخطأ الذي وقعت فيه.

وأردف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، أن الحكم أصبح باتًا ونهائيًّا، وأي حديث عن مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود هو حديث سعودي ملوث بالبترول والدولار.

ولفت أن الشعب المصري أصبح أمام حكم نهائي وبات ولا يمكن لأحد أن يناقشه أو يعطل تنفيذه، فالحكم هو عنوان الحقيقة فلا جدال فيه ولا يجب تعطيل الدستور أو نحمل القوانين ما لا تحتمل.

كانت المحكمة الإدارية العليا، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، رفضت أمس الإثنين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.