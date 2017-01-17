بينما تحارب القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل بشمال البلاد من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، في استديو صغير يستخدم فنان في مدينة أربيل القريبة الطمي ليصنع نسخا من الآثار الأشورية التي دمرها التنظيم.

نينوس ثابت (18 عاما) مسيحي درس الفن في جامعة الموصل ويصنع نسخا مصغرة من تماثيل دمرها المتشددون حين اجتاحوا مدينة نمرود الأشورية التي يمتد تاريخها إلى ثلاثة آلاف عام وتقع إلى الجنوب من الموصل وكان ذلك قبل عامين ونصف العام.

وكانت نمرود ذات يوم عاصمة لإمبراطورية غطت أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط القديم وهي واحدة من عدة مواقع أثرية نهبها مقاتلو الدولة الإسلامية وخربوها حين سيطروا على أجزاء كبيرة من الأراضي في العراق وسوريا عام 2014.

من بين التماثيل الثيران المجنحة ذات الوجوه البشرية التي تعرف باسم لاماسو ورأس برونزي للملك سرجون الأكدي.

وقال لرويترز خلال زيارة للاستديو الخاص به “أكيد من تشوف آثار بلدك تتدمر خلال دقائق وهي حضارة عمرها آلاف السنين فأكيد تتألم وخاصة الشخصيات المهتمة بالآثار والفنون بشكل عام فكانت بصراحة نكسة للآثار والتراث انه اتدمر من قبل أشخاص ارهابيين لا دين لهم.”

ونشر التنظيم المتشدد لقطات فيديو العام الماضي أظهرت مقاتليه وهم يدمرون بالجرافات وينسفون جداريات وتماثيل.

وقال ثابت “أنا منشفت تدمير الآثار والهدم صار عندي حافز إن أسوي هذه المجسمات ولو بشكل بسيط... كي نوصل رسالة للعالم إن إحنا شعب نريد أن نبني الحضارة وأن نطور من أنفسنا في هذا المجال. مجال النحت البارز والمجسم.”

فر ثابت مع أسرته من بلدة قره قوش ذات الأغلبية المسيحية الواقعة إلى الشرق من الموصل، واتجهوا إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق حين سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. ويقول إن الفن منحه الراحة حين كان بعيدا عن بلده وأصدقائه.

ومنذ أن غادر منزله صنع أكثر من 50 تمثالا وعملا فنيا. وعرض بعضا من أعماله في معارض ومتاحف بينما اشترى هواة لجمع الأعمال الفنية البعض الآخر.