ينظم مسرح المجاز التابع لمركز الشارقة الإعلامي، في 17 فبراير المقبل ليلة كوميدية ارتجالية يقدمها الإعلامي المصري الدكتور باسم يوسف، تحت عنوان “كوميديا على الواقف”، تشارك فيها نخبة من مشاهير الكوميديا العربية، وتأتي ضمن برامج المسرح الثقافية والفنية التي تستهدف استقطاب مختلف أنواع الفنون الإبداعية.

ويشارك في العرض الإماراتي علي السيد، رائد الكوميديا الارتجالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والملقب بـ “كوميديان العام” من قبل مجلة “إسكواير الشرق الأوسط 2016”، والسعودي بدر صالح، الذي يزيد عدد متابعي برنامجه “إيش اللي” عبر موقع “يوتيوب” على 3 ملايين متابع، فضلاً عن برنامجه “الليلة مع بدر صالح” على محطة “إم بي سي”.

كما يشارك في الليلة الكوميدية على مسرح المجاز في الشارقة، الكوميديان السعودي فهد البتيري، أحد نجوم الفيلم الإماراتي “من ألف إلى باء”، الذي بدأ مسيرته ببرنامج “لا يكثر”، ملهماً العديد من الكوميديين في العالم العربي لتسجيل لقطاتهم الساخرة أمام خلفية بيضاء، وإبراهيم الخير الله، الشهير بشخصية “التمساح” المحببة لدى الجمهور، والكويتي أحمد الشمري، المعروف على مستوى المسرح الكويتي وموقع “يوتيوب”، والذي يدير حالياً نادياً كوميدياً في مدينة الكويت، إلى جانب الوجه الجديد لعام 2017، الفنان المصري محمد مرجان، نجم مسابقة “عرض بريك الكوميدي” من “كيت كات”.

ووفقاً لطارق سعيد علاي مدير مركز الشارقة الإعلامي، يأتي تنظيم هذا الحدث حرصاً من مسرح المجاز على دعم الحراك الثقافي والفني المحلي والدولي، وتقديم منتج نوعي وهادف للجمهور، مشيراً إلى الرسالة ثقافية الهادفة التي تحملها الكوميديا الارتجالية وتعبر عن أفكار شريحة جماهيرية واسعة تحاكي الواقع بطريقة فكاهية.

ويعد مسرح المجاز الذي يتبع مركز الشارقة الإعلامي، أحد المنابر الثقافية والفنية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، كونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يجري فيه استخدام أحدث التقنيات الصوتية وبات محط أنظار الأوساط الثقافية والفنية، لما يحمله من رسالة حضارية تنقل فكر الشارقة للعالم.

واستضاف مسرح المجاز الذي تم تدشينه في العام 2014 عروضاً عالمية متميزة مسرحية وموسيقية وطربية شرقية وغربية، شارك بها كبار الفنانين العرب منهم فنان العرب محمد عبده، وماجدة الرومي وكاظم الساهر ومارسيل خليفة، وحسين الجسمي وغيرهم، وكبار الموسيقيين والفنانين الغربيين مثل ياني وخوليو إغليسياس وغيرهم .