بينهم باسم يوسف.."المجاز" يجمع مشاهير الكوميديا العربيةالثلاثاء، 17 يناير 2017 01:10 ص
ينظم مسرح المجاز التابع لمركز الشارقة الإعلامي، في 17 فبراير المقبل ليلة كوميدية ارتجالية يقدمها الإعلامي المصري الدكتور باسم يوسف، تحت عنوان “كوميديا على الواقف”، تشارك فيها نخبة من مشاهير الكوميديا العربية، وتأتي ضمن برامج المسرح الثقافية والفنية التي تستهدف استقطاب مختلف أنواع الفنون الإبداعية.
ويشارك في العرض الإماراتي علي السيد، رائد الكوميديا الارتجالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والملقب بـ “كوميديان العام” من قبل مجلة “إسكواير الشرق الأوسط 2016”، والسعودي بدر صالح، الذي يزيد عدد متابعي برنامجه “إيش اللي” عبر موقع “يوتيوب” على 3 ملايين متابع، فضلاً عن برنامجه “الليلة مع بدر صالح” على محطة “إم بي سي”.
كما يشارك في الليلة الكوميدية على مسرح المجاز في الشارقة، الكوميديان السعودي فهد البتيري، أحد نجوم الفيلم الإماراتي “من ألف إلى باء”، الذي بدأ مسيرته ببرنامج “لا يكثر”، ملهماً العديد من الكوميديين في العالم العربي لتسجيل لقطاتهم الساخرة أمام خلفية بيضاء، وإبراهيم الخير الله، الشهير بشخصية “التمساح” المحببة لدى الجمهور، والكويتي أحمد الشمري، المعروف على مستوى المسرح الكويتي وموقع “يوتيوب”، والذي يدير حالياً نادياً كوميدياً في مدينة الكويت، إلى جانب الوجه الجديد لعام 2017، الفنان المصري محمد مرجان، نجم مسابقة “عرض بريك الكوميدي” من “كيت كات”.
ووفقاً لطارق سعيد علاي مدير مركز الشارقة الإعلامي، يأتي تنظيم هذا الحدث حرصاً من مسرح المجاز على دعم الحراك الثقافي والفني المحلي والدولي، وتقديم منتج نوعي وهادف للجمهور، مشيراً إلى الرسالة ثقافية الهادفة التي تحملها الكوميديا الارتجالية وتعبر عن أفكار شريحة جماهيرية واسعة تحاكي الواقع بطريقة فكاهية.
ويعد مسرح المجاز الذي يتبع مركز الشارقة الإعلامي، أحد المنابر الثقافية والفنية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، كونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يجري فيه استخدام أحدث التقنيات الصوتية وبات محط أنظار الأوساط الثقافية والفنية، لما يحمله من رسالة حضارية تنقل فكر الشارقة للعالم.
واستضاف مسرح المجاز الذي تم تدشينه في العام 2014 عروضاً عالمية متميزة مسرحية وموسيقية وطربية شرقية وغربية، شارك بها كبار الفنانين العرب منهم فنان العرب محمد عبده، وماجدة الرومي وكاظم الساهر ومارسيل خليفة، وحسين الجسمي وغيرهم، وكبار الموسيقيين والفنانين الغربيين مثل ياني وخوليو إغليسياس وغيرهم .
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
"داعش" يخطف 13 معلما من مدرسة دينية بأفغانستان
أعلنت السلطات الأفغانية أن تنظيم “داعش” اختطف، امس الأحد، 13 معلما من مدرسة دينية في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان. وأشار بيان صادر عن حاكم ننغرهار إلى أن “مسلحين ...Mon, 16 Jan 2017 07:23:56 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
بالفيديو..كيف تقيس ضغط الدم بالطريقة الصحيحة
تشير دراسات طبية إلى أهمية قياس ضغط الدم، تجنباً لارتفاعه المفاجئ، الذي يعد من أكبر عوامل الخطورة للتعرض لأمراض الشرايين والقلب، فهو يتسبب في وفاة نحو 45% من ...Mon, 16 Jan 2017 20:27:51 GMT
-
بالصور.. حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحفل زفاف الفنان المصري عمرو يوسف والنجمة السورية كندة علوش، وأقيم الحفل في أحد فنادق القاهرة، مساء اليوم الاثنين. ...Mon, 16 Jan 2017 20:04:47 GMT