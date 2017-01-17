”عم أمين” يصاحب رواد معرض الكتاب

500 عنوان فقط بالهيئة تشملهم زيادة الأسعار

بأقل من خمسة جنيهات يمكن اقتناء كتب من المعرض

برنامج ضيف الشرف “قوي جدا”

ينتظر رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينطلق يوم 26 يناير الجاري مفاجآت عديدة، هذا ما أعلن عنه د.هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب المنظمة للمعرض.

حيث أكد في حديثه لـ”محيط” أن أبرز هذه المفاجآت هو استحداث ركن خاص للأطفال يتضمن فعاليات وأنشطة بالإضافة إلى مكان مخصص لبيع كتب الأطفال، حيث أوضح أن ما كان يشهده المعرض في السابق كان مجرد ورش للأطفال، أما هذا العام فسيشهد المعرض 3 أماكن مخصصة للأطفال يتضمن العروض الفنية والورش وبيع الكتب، وكأنه نواة لمعرض كتاب الطفل.

وأعرب رئيس الهيئة عن استمرار تطبيق “عم أمين” مصاحباً لجولات القراء وهو بصدد إجراء التحديثات اللازمة له، ويقدم تطبيق “عم أمين” ثلاث خدمات رئيسية خلال المعرض هي “الخريطة التفاعلية” التي تساعد الزائر في الوصول بسهولة وسرعة لصالات العرض وأماكن دور النشر بالمعرض.

كما يتيح خدمة “دليل البحث” التي تزود من يملكون قائمة مسبقة بالكتب الراغبين في شرائها بأماكن البيع داخل المعرض وصالات العرض.

أما الخدمة الأخيرة، فهى “جدول الأنشطة” الذي يضم توقيتات وأماكن مختلف الأنشطة الثقافية والفنية من ندوات وعروض وحلقات نقاش على مدار فترة المعرض ويتم تحديثه يومياً.

كذلك يشهد المعرض هذا العام كما أعلن رئيس الهيئة هدية من وزارة الاتصالات بالتعاون مع قصور الثقافة حيث يتم توفير 20 جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت لخدمة الزائرين.

يتابع: بالإضافة إلى الحافلة التثقيفية “أتوبيس دوت كوم” التي تشارك بالمعرض، مؤكداً أن كثير من الهيئات والقطاعات أبدت حماساً كبيراً للمشاركة في المعرض.

وبالنسبة للتسهيلات التي تُقدم لزوار الممعرض، أعلن الحاج علي أن “كريم” وهو أحد شركات التوصيل يقدم خصم على رحلات المعرض يصل إلى 20%، حيث خصص كود مخصص للمعرض.

ووصف رئيس الهيئة برنامج صيف شرف المعرض وهي دولة المغرب بأنه برنامج قوي جدا، يختلف عن برامج ضيف الشرف سابقاً، مشيراً إلى أن هناك 60 شخصية ثقافية مغربية تشارك بفعاليات معرض الكتاب، مؤكداً على ثراء وغنى الثقافة المغربية، متحدثاً عن الجهود المبذولة والتحمس المغربي الواضح لإثراء العلاقات الثقافية المصرية – المغربية.

وبسؤاله عن ارتفاع أسعار كتب هيئة الكتاب بالمعرض تماشياً مع الغلاء الذي نراه في كل السلع، أوضح الحاج علي أن الزيادات ستكون في حدود طبيعية ما بين 10 إلى 15% على الطبعات والكتب الجديدة فقط والتي تشمل حوالي 500 عنوان، وما دون ذلك من عناوين لن تطالها الزيادة ويمكن للمواطن بأقل من خمسة جنيهات شراء الكتب، مشيراً إلى أن تخفيضات مكتبة الأسرة لا تزال مستمرة وهكذا تخفيضات الهيئة أيضاً.

وحول توقعه هل سيشهد المعرض عزوف الرواد عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار بدور النشر الخاصة، قال رئيس الهيئة أن النشر صناعة كما كل الصناعات تتأثر بالوضع الاقتصادي، فإذا لم تضع دور النشر خطة أسعار بديلة وتوزع العبء الجديد على كل المطبوعات ستشهد الدور عزوفاً عن الشراء بالطبع لارتفاع الأسعار، موضحاً أن دور النشر الحكومية وقطاعات وزارة الثقافة التي لا تشهد زيادة ملحوظة في أسعارها ستسد تلك الفجوة وتساعد الرواد على اقتناء الكتب المتنوعة.

يذكر أن الدكتور هيثم الحاج على، يعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب، يوم الأربعاء 18 يناير الجارى بمقر الهيئة.

ويأتي معرض القاهرة الدولى للكتاب بعنوان “الشباب وثقافة المستقبل” وشخصية المعرض الشاعر صلاح عبد الصبور.