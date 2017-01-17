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شاهد .. تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع أزمة ارتفاع الأسعار
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شاهد .. تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع أزمة ارتفاع الأسعار

الثلاثاء، 17 يناير 2017 03:00 م
محيط : أسماء الشنواني

لجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك، وتويتر “، للسخرية، واستخدام الكوميكات المازحة من حالهم بعد موجه ارتفاع الأسعار التي لحقت بجميع السلع الغذائية، والخدمات وكل ما يلزم المواطن المصري البسيط للبقاء على قيد الحياة، هذا إلى جانب إلى الأدوية التي ارتفعت لـ 50% منذ بداية 2017 .

واستخدم النشطاء الكوميكسات المقتبسة من مقاطع الأفلام والدراما المصرية للتعبير عن غضبهم من الارتفاع المهول للأسعار، الذي يزداد يوما عن اليوم الآخر، وذلك منذ تنفيذ قرار تعويم الجنيه، مما جعل جميع التجار وأصحاب المحال والمصانع للتلاعب بأسعار السلع الأساسية والغير أساسية والأدوات المنزلية والكهربائية والمكتبية، ورفعوها على المواطنين بشكل يومي طبقا لمزاجهم.

وحظين الكوميكات على آلاف التعليقات المنددة بهذا الارتفاع الجنوني، لافتين إلى حال الفقراء والطبقات التي تعيش تحت خط الفقر، متخيلين كيف وضعهم في هذه الأجواء، كما طرحوا العديد من الأسئلة منها ” متى ستنتهي هذه الموجة ؟، ماذا عن جشع التجار الذي يزداد كل يوم عن اليوم الآخر، أين الحكومة، أين حقوق الإنسان في هذه البلد، وغيرها من الأسئلة والتعليقات الغاضبة من جميع القرارات التي تأتي على حساب المواطن البسيط .

تعليق النظاء على ارتفاع الاسعار

ارتفاع الاسعار

ارتفاع الاسعار

ارتفاع الاسعار

ارتفاع الاسعار

ارتفاع الاسعار

ارتفاع الاسعار

ارتفاع الاسعار

ارتفاع الاسعار

ارتفاع الاسعار

ارتفاع الاسعار

ارتفاع الاسعار

ارتفاع الاسعار

ارتفاع الاسعار

ارتفاع الاسعار

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