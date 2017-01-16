العاصمة الإدارية و 9 مدن جديدة أبرز المشروعات لمواجهة العشوائياتالإثنين، 16 يناير 2017 11:40 ص
> مليون وحدة سكنية مطلوبة في العاصمة الإدارية الجديدة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشروع الفوري في العاصمة الإدارية الجديدة أمر حتمي، موضحا: “نسابق الزمن فى كل مشكلة لنجد لها حلاً جذرياً، لكن هناك تناولاً لبعض الموضوعات لا يكون من منظور شامل للدولة، لذلك يقع كثيرون فى الخطأ وهم يتناولونها”.
وأضاف في حواره مع رؤسات تحرير الصحف: “عندما لا تستطع الدولة أن توفر الإسكان وأن تقوم بتخطيط منضبط للمدن تحدث مشكلة العشوائيات، متابعا: “هل سأل أحد نفسه عن شكل مصر بعد 5 سنوات، ولا أقول بعد 100 سنة حين يصبح تعداد القاهرة فقط، 60 مليون نسمة؟، فإن العاصمة بها 1/5 سكان مصر، أى حوالى 20 مليونا، وخلال 5 سنوات سيزيد هذا العدد بنحو 2.5 مليون نسمة، أين سيسكنون؟.. فى أى مناطق؟.. إن المطلوب للعاصمة وحدها نحو مليون شقة، وإذا لم نتحرك لحل هذه المشكلة ستصبح مصر خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات كتلة عشوائيات”.
وقال: “إذن تحركنا هو مواجهة حقيقية للنمو العشوائى عن طريق إقامة عاصمة إدارية جديدة و4 مدن جديدة فى الصعيد هى: مدينة ناصر بأسيوط وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة وغرب المنيا، إلى جانب مدن الإسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد والسويس الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة.
وأشار: “سنضع حجر أساس العاصمة الجديدة خلال اسابيع، وكما شاهدتم فقد دخلتها المياه، وسوف تفاجأون بوجود عمارات ترتفع 10 طوابق، اما مدن الصعيد فسوف نطلقها خلال شهر أو اثنين وسوف نعلن عن توزيع كراسات شروط الأراضى”.
وحول مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالى، أوضح السسيسي:” نحن نعمل فى المرحلة الأولى لهذه المدينة المليونية، وستكون مجتمعاً عمرانياً لأهلنا، مضيفا: “انتهى عصر إغلاق الشواطئ واحتكارها لطبقة دون غيرها.. أفكارنا للمدن الساحلية فى العلمين وغيرها تقوم على التخطيط السليم، وستجدون فى العلمين الجديدة ريفيرا مصرية جنوب المتوسط مفتوحة لكل المصريين بها كورنيش بأرقى مستوى مجهز بممشى كبير وطريق للدراجات ومتنزهات.. وخلف الكورنيش منطقة خدمات ومطاعم وكافيهات لا تحجب البحر ولا تمسه، وخلفها طريق رئيسى ومن خلفه مناطق سكنية شاملة الإسكان الاجتماعى، ويجرى الآن تشييد الكورنيش ومنطقة الاسكان الاجتماعى.. نفس الامر ستجدونه فى مدينة شرق بورسعيد وأى مدينة ساحلية نقيمها.. أما مدينة الجلالة فستنتهى فى 30 مايو 2018”.
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
"داعش" يخطف 13 معلما من مدرسة دينية بأفغانستان
أعلنت السلطات الأفغانية أن تنظيم “داعش” اختطف، امس الأحد، 13 معلما من مدرسة دينية في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان. وأشار بيان صادر عن حاكم ننغرهار إلى أن “مسلحين ...Mon, 16 Jan 2017 07:23:56 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
بالفيديو..كيف تقيس ضغط الدم بالطريقة الصحيحة
تشير دراسات طبية إلى أهمية قياس ضغط الدم، تجنباً لارتفاعه المفاجئ، الذي يعد من أكبر عوامل الخطورة للتعرض لأمراض الشرايين والقلب، فهو يتسبب في وفاة نحو 45% من ...Mon, 16 Jan 2017 20:27:51 GMT
-
بالصور.. حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحفل زفاف الفنان المصري عمرو يوسف والنجمة السورية كندة علوش، وأقيم الحفل في أحد فنادق القاهرة، مساء اليوم الاثنين. ...Mon, 16 Jan 2017 20:04:47 GMT