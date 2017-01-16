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فان جال يعلن اعتزاله تدريب كرة القدم
فان جال

فان جال يعلن اعتزاله تدريب كرة القدم

الإثنين، 16 يناير 2017 11:14 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن الهولندي لويس فان جال المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد رسمياً اعتزاله تدريب كرة القدم اليوم الإثنين.

وأثرت عائلته في الاستقرار على قراره بعدما رفض عرضاً للعمل في قارة آسيا بمبلغ 45 مليون يورو.

وأعلن فان جال اليوم اعتزاله بعدما قاد 5 أندية في مسيرته أهمها أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد وتولى تدريب منتخب بلاده الطواحين الهولندية في مناسبتين.

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