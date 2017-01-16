أعرب مروان رجب، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، عن رضاه بفوز الفراعنة الصعب على حساب البحرين بنتيجة 31-29 في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة العالم التي تقام في فرنسا.

وقال مدرب الفراعنة لكرة اليد، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن الفوز أهم من الأداء، موضحا أن البعض يرى منتخب البحرين ضعيفا، وهو أمر غير صحيح بالمرة.

وأضاف “منتخب البحرين كان أكثر من ند للفراعنة، والأهم أننا استعدنا الانتصارات بعد الهزيمة أمام الدنمارك”.

وأشار إلى أن المنتخب أمامه هدف مهم حاليا، وهو الفوز على الأرجنتين في اللقاء المرتقب يوم الأربعاء المقبل بالجولة الرابعة بدور المجموعات في المونديال لقطع خطوة كبيرة في مشوار التأهل للدور الثاني.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.