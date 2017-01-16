تعرف على شروط الحصول على أراض صناعية بـ"العاشر" و"بدر"

412 شركة تتنافس على 88 مصنعاً بمجمع بدر حتى الآن

سحبت 1100 شركة كراسة شروط الأراضى التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان، نهاية ديسمبر الماضى، لتنفيذ مشروعات بقطاعات الهندسة والإلكترونيات، والغزل والنسيج، والأدوية والكيماويات، والتعدين، والصناعات الغذائية.

وتوقعت مصادر مسئولة بالهيئة- أن يتجاوز عدد المتقدمين لشراء الكراسات 2000 شركة، قبل غلق الباب فى 29 يناير الجارى.

تبلغ مساحة الأراضى المطروحة للاستثمار نحو 5 ملايين متر مربع، موزعة على 890 قطعة، تتراوح مساحتها بين 700 إلى 164 ألف متر مربع.

وطبقاً للقانون تشترط الهيئة الانتهاء من إنشاء المصانع خلال 3 سنوات، وإلا يتم سحب الأرض، وستقوم «الصناعة» بتلقى العروض بداية من 5 فبراير، وحتى 5 مارس المقبلين.

وطرحت «التنمية الصناعية» تلك الأراضى ضمن مخططها لتوفير ما يتجاوز 12 مليون متر مربع للمستثمرين، لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة.

ومن المقرر أن تقوم الهيئة بترفيق الأراضى، والتى سيتم تخصيصها بنظام التمليك، بسعر 545 جنيهاً للمتر، فيما تباع ﻛﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ بـ2000 جنيه.

وتشمل بنود كراسة الشروط، تقديم دراسة فنية، وتوريد تأمين ابتدائى لجدية الحجز، بقيمة 100 ألف جنيه، نقداً، أو بشيك مقبول الدفع، ويعتبر المبلغ دفعة مقدمة فى حال التخصيص، أو يرد.

فى السياق ذاته، كشفت المصادر عن سحب نحو 412 مستثمراً كراسات شروط، رخص 88 مصنعاً بمدينة بدر، لتنفيذ حزمة مشروعات بقطاعات الصناعات الهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، ضمن المرحلة الثانية من المجمعات الصناعية، التى تطرحها الهيئة للمستثمرين.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تتيح كراسة الشروط حتى 31 يناير الجارى، على أن يتم تقديم الطلبات بعد استيفاء المستندات بمقر الهيئة ابتداءً من 5 وحتى 16 فبراير المقبل.

وأضافت المصادر أن المجمع يقع على مساحة 88 ألف متر مربع، ويضم عدداً من المصانع الجديدة، بمساحات تتراوح بين 480 و960 مترًا مربعًا.

ومن المقرر قيام الهيئة بالمفاضلة بين المستثمرين بناء على دراسة الجدوى المقدمة، والملاءة المالية، بما يضمن جدية الانتهاء من أعمال التأسيس، وبدء التشغيل.