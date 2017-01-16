أعلنت شركة شفروليه لصناعة السيارات عن توفير سياراتها الرياضية الحديثة “ترافرس” بمعرض ديترويت الدولي للسيارات 2017، وأصبح في فئة سيارات الـ SUV الكبيرة.

وتحتوى السيارة على محرك 4 سلندرات سعة 4000 سي سي Ecotec يولّد قوة تبلغ 255 حصانا و400 نيوتن-متر من عزم الدوران، بينما المحرك الأكبر هو محرك V6 سعة 3660 سي سي يولد قوة تبلغ 305 أحصنة و3500 نيوتن-متر من عزم الدوران.

وبالتصميم الخارجى للسيارة يمكننا مشاهدة الخطوط الحادة والشبك الأمامي اللافت ومصابيح LED التي تأسر المقدمة الأنيقة والبسيطة، بينما من الخلف نرى مصابيح أفقية يتوسطها قطعة من الكروم تضيفها جمالا.

من الداخل، شهد ترافرس إعادة تصميم كلي بفضل إظهار أنظمة التحكم بشكل أسهل للسائق، مع تزويد المقصورة بشاشة مقاسي 7 إنش و8 إنش متحركة تحمل نظام MyLink الذي يدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، تتوفر ترافيرس بتقنيات مميزة تعد الأفضل في فئتها وفقًا لشيفروليه.