حقق منتخب جمهورية الكونغو بعشرة لاعبين فوزا ثمينا على نظيره المغربي بهدف نظيف، مساء اليوم الأثنين، على ملعب أوييم في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا، المقامة حاليا بالجابون.

سجل جونيور كبنانجا هدف فهود الكونغو من متابعة بيسراه مستغلا كرة مرتدة من القائم بعد عرضية من زميله هيرفي كاجي في الدقيقة (55)، وشهدت المباراة طرد البديل لوماليزا لحصوله على الانذار الثاني في الدقيقة (81).

وبهذا الفوز، تصدر منتخب جمهورية الكونغو المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطتين عن منتخبي توجو وكوت ديفوار، اللذين اكتفيا بالتعادل السلبي في مواجهتهما اليوم ايضا ولكل منهما نقطة واحدة، بينما يقبع منتخب المركز في ذيل المجموعة دون أي رصيد من النقاط.