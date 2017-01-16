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الإثنين 16 يناير 2017 10:29 مساءً
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منتخب مصر يشكو أرضية ملعب بورت جنتيل قبل مواجهة مالي
هيكتور كوبر

منتخب مصر يشكو أرضية ملعب بورت جنتيل قبل مواجهة مالي

الإثنين، 16 يناير 2017 10:56 م

تفقد لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أرضية إستاد “بورت جنتيل”، مساء اليوم الاثنين، وذلك عقب انتهاء مران المنتخب الأخير قبل مواجهة مالي غدًا.
ويستضيف إستاد بورت جنتيل مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، حيث سيلعب منتخب مصر عليه، غدًا الثلاثاء، أمام مالين في الجولة الأولى من المجموعة.
واشتكى أكثر من لاعب في صفوف منتخب مصر، من أرضية ملعب بورت جنتيل، حيث تعد أرضية الملعب صلبة إلى حد ما، بالإضافة إلى وجود أماكن داخل الملعب لا توجد بها نجيلة.
وأوضح أحمد المحمدي لاعب المنتخب وفريق هال سيتي الإنجليزي، أن إستاد بورت جنتيل مميز من حيث المدرجات وشكل الملعب وتواجد شاشات كبيرة، ولكنه شدد على أن أرض الملعب سيئة للغاية، وقد تتسبب في إصابات للاعبين.

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