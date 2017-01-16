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الحضري: نسعى لتحقيق إنجاز جديد للفراعنة بأمم أفريقيا
عصام الحضري

الحضري: نسعى لتحقيق إنجاز جديد للفراعنة بأمم أفريقيا

الإثنين، 16 يناير 2017 10:45 م
محيط

أكد عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أنه يحرص على نقل خبراته إلى اللاعبين الصغار في منتخب الفراعنة الذين يمتلكون الحماس الكبير لتحقيق لقب البطولة الأفريقية واستعادة أمجاد المنتخب الوطني بعد الفوز بالبطولة 3 مرات متتالية في 2006 و2008 و2010.

وأشار الحضري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفراعنة أمام مالي، إلى أنه أغلق صفحة تاريخه وانجازاته السابقة مع المنتخب في البطولات الأفريقية، مؤكدا أنه يسعى لتحقيق تاريخ جديد مع المنتخب في بطولة الجابون وإحراز اللقب الأفريقي.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره المالي، في تمام الساعة 9 من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون، حيث تضم مجموعة مصر كل من مالي وأوغندا وغانا.

يذكر أن، عصام الحضري حارس مرمي المنتخب الوطني، قد حقق لقب بطولة أمم افريقيا مع الفراعنة 4 مرات في 1998 و2006 و2008 و2010.

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