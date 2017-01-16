البابا تواضروس يستقبل القائم بأعمال رئيس جامعة حلوانالإثنين، 16 يناير 2017 10:43 م
استقبل قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ووفد من قيادات الجامعة خلال زيارتهم للكنيسة بالتزامن مع ذكري الأربعين لوفاة طالبة جامعة حلوان مارينا فهيم الطالبة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان ، والتي توفيت نتيجة الإرهاب الغاشم خلال انفجار الكنيسة البطرسية بالعباسية.
ضم وفد الجامعة كلا من الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب بالجامعة والدكتور عمر سالمان عميد كلية التجارة والدكتور جمال شحاتة أستاذ الخدمة الأجتماعية بالجامعة.
ورافق الدكتور ماجد نجم - خلال الزيارة - أسرة مارينا خلال تواجدهم بالكنيسة في ذكري الأربعين، وقدم لهم العزاء والمواساة داعيا الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ، مشيرا إلي أن ذكري مارينا ستظل بين زملائها في الجامعة ولن تنقطع سيرتها الطيبة.
وأثنت أسرة مارينا علي دور جامعة حلوان في تقديم واجب العزاء وكذلك في الإحتفاء الذي تم خلال مجلس جامعة حلوان في استقبال الأسرة وإطلاق اسم مارينا فهيم علي مدرج بالجامعة، وكذلك تسمية الدفعة الحالية من زملائها دفعة مارينا فهيم وهو ما قابلته أسرتها بالشكر.
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
"داعش" يخطف 13 معلما من مدرسة دينية بأفغانستان
أعلنت السلطات الأفغانية أن تنظيم “داعش” اختطف، امس الأحد، 13 معلما من مدرسة دينية في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان. وأشار بيان صادر عن حاكم ننغرهار إلى أن “مسلحين ...Mon, 16 Jan 2017 07:23:56 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
بالصور..الصحف العالمية الكبرى تفرد صفحاتها لـ"ليندسي لوهان" بعد أنباء إسلامها
اهتمت الصحف العالمية الكبرى اليوم بالأنباء التي ترددت عن اعتناق الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان الاسلام، وذلك على خلفية التغريدة التي دونتها على “تويتر” باللغة ...Mon, 16 Jan 2017 20:50:23 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
بالفيديو..كيف تقيس ضغط الدم بالطريقة الصحيحة
تشير دراسات طبية إلى أهمية قياس ضغط الدم، تجنباً لارتفاعه المفاجئ، الذي يعد من أكبر عوامل الخطورة للتعرض لأمراض الشرايين والقلب، فهو يتسبب في وفاة نحو 45% من ...Mon, 16 Jan 2017 20:27:51 GMT