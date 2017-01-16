استقبل قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ووفد من قيادات الجامعة خلال زيارتهم للكنيسة بالتزامن مع ذكري الأربعين لوفاة طالبة جامعة حلوان مارينا فهيم الطالبة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان ، والتي توفيت نتيجة الإرهاب الغاشم خلال انفجار الكنيسة البطرسية بالعباسية.

ضم وفد الجامعة كلا من الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب بالجامعة والدكتور عمر سالمان عميد كلية التجارة والدكتور جمال شحاتة أستاذ الخدمة الأجتماعية بالجامعة.

ورافق الدكتور ماجد نجم - خلال الزيارة - أسرة مارينا خلال تواجدهم بالكنيسة في ذكري الأربعين، وقدم لهم العزاء والمواساة داعيا الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ، مشيرا إلي أن ذكري مارينا ستظل بين زملائها في الجامعة ولن تنقطع سيرتها الطيبة.

وأثنت أسرة مارينا علي دور جامعة حلوان في تقديم واجب العزاء وكذلك في الإحتفاء الذي تم خلال مجلس جامعة حلوان في استقبال الأسرة وإطلاق اسم مارينا فهيم علي مدرج بالجامعة، وكذلك تسمية الدفعة الحالية من زملائها دفعة مارينا فهيم وهو ما قابلته أسرتها بالشكر.