أعرب باسم علي، لاعب النادي الأهلي، عن تفهمه لاسبتعاده من القائمة الإفريقية للفريق الأحمر، المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري، مشيرا الى أنه يمتلك عرضا مغيرا للرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وقال باسم، في تصريحات إذاعية لبرنامج “مسا مصر مع شوبير” مساء اليوم الاثنين: “بالطبع حزين لاستبعادي من القائمة، لكني تعرضت لإصابة أبعدتني عن المشاركة وأقدر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري الذي وقف بجانبي، وسيكون لي دور في الفريق اعتبارا من دور المجموعات في شهر مارس المقبل”.

وأضاف صاحب الـ28 عامًا أن لديه عدة عروض خارجية وداخلية، أبرزها من نادي أهلي طرابلس الليبي الذي يعتبر عرضًا مغريًا بالنسبة له وللنادي، مؤكدًا أنه يرغب في الاستمرار في النادي الأهلي حتى نهاية الموسم.

وأتم تصريحاته قائلا: “أقدر استياء الثنائي ميدو جابر ومحمد حمدي زكي، فكلاهما يبحث عن المشاركة في المباريات، لكن الأمر مختلف بالنسبة لي، أدين بفضل كبير للنادي الأهلي الذي جدد عقدي العام الماضي، وأبذل قصارى جهدي في التدريبات لاستعادة لياقتي، ولا تهمني المشاركة في المباريات من عدمها”.