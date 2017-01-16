الزمالك.. رحيل إسلام جمال لـ"سهره" ومقاضاة مايوكا "الهارب" وإنتهاء باسم "كرويا"الإثنين، 16 يناير 2017 10:35 م
كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن إسلام جمال مدافع الفريق هو اللاعب الوحيد الذى تم الاستقرار على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وشدد رئيس نادى الزمالك في تصريحات إعلامية، أن إسلام جمال يسهر كثيرا، وتقرر رحيله بصورة نهائية عن الزمالك وليس على سبيل الإعارة. وهناك أكثر من ناد طلب التعاقد مع إسلام جمال سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، منهم الإسماعيلى والشرقية.
كما قرر مجلس الزمالك التقدم بشكوى رسمية ضد الزامبى إيمانويل مايوكا مهاجم الفريق المتغيب عن تدريبات الفريق منذ 18 يوما.
وقال رئيس نادى الزمالك: “تم الاتفاق على تقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة والاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، بسبب تغيب اللاعب عن تدريبات الفريق منذ انتهاء فترة الراحة، وعدم العودة إلى القاهرة”. وشدد مرتضى منصور على أن مايوكا يعتبر هاربا من الفريق الأبيض”.
وفي سياق متصل عاد رئيس الزمالك لتهديد مهاجم فريقه باسم مرسي بسبب تأخر الأخير عن التوقيع على عقود التجديد مع النادي الأبيض مؤكداً أنه إذا لم يأت غداً للتجديد حسبما أبلغ الأخير فاروق جعفر فسيقوم بتجميده كرويا.
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