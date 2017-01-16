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إصابة 8 مجندين في هجوم مسلح على كمين النقب بالوادي الجديد
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إصابة 8 مجندين في هجوم مسلح على كمين النقب بالوادي الجديد

الإثنين، 16 يناير 2017 11:08 م

أصيب 8 مجندين في هجوم مسلح على كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة- أسيوط» بالوادي الجديد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، كما تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المصابين.

وأغلقت قوات الأمن طريق «الخارجة – أسيوط» بعد إطلاق نار على كمين النقب الحدودي بالوادي الجديد، وتبين من المعاينة الأولية أن مسلحين فتحوا النار على الخدمة المكلفة بتأمين الكمين.

كشفت مصادر أمنية، مساء اليوم، أن تبادلا لإطلاق النار وقع بمحيط كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة – أسيوط» وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف.

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