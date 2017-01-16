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"داعش" يعلن مسئوليته عن مقتل جندي أردني
داعش يحرق عائلة مكونة من 5 أفراد بينهم رضيع في كركوك

"داعش" يعلن مسئوليته عن مقتل جندي أردني

الإثنين، 16 يناير 2017 10:25 م

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن هجوم بواسطة إطلاق نار أسفر عن مقتل جندي أردني في وقت سابق من شهر يناير الجاري.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن وكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابي “إن الفصيل الأمني التابع للتنظيم نفذ عملية قتل الرقيب أول باسم حوراني في إقليم معان الجنوبي في السادس من يناير الجاري”.

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