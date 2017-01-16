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الإثنين 16 يناير 2017 10:18 مساءً
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بالفيديو..كيف تقيس ضغط الدم بالطريقة الصحيحة
قياس ضغط الدم

بالفيديو..كيف تقيس ضغط الدم بالطريقة الصحيحة

الإثنين، 16 يناير 2017 10:16 م

تشير دراسات طبية إلى أهمية قياس ضغط الدم، تجنباً لارتفاعه المفاجئ، الذي يعد من أكبر عوامل الخطورة للتعرض لأمراض الشرايين والقلب، فهو يتسبب في وفاة نحو 45% من المصابين بتلك الأمراض.

وحسب “سكاي نيوز” عربية، كشف مقطع فيديو عن كيفية قياس ضغط الدم بالطريقة الصحيحية منعاً لحدوث مشكلات نفسية قد تسبب نتيجة القراءات الخاطئة للمشاهدة.اضغط هنا.

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