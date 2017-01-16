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الإثنين 16 يناير 2017 10:29 مساءً
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مدرب منتخب كوت ديفوار: البداية لم تكن جيدة لأننا فقدنا التحكم في المباراة
ميشيل دوسيه 1

مدرب منتخب كوت ديفوار: البداية لم تكن جيدة لأننا فقدنا التحكم في المباراة

الإثنين، 16 يناير 2017 10:29 م

أعرب ميشيل دوسيه مدرب منتخب كوت ديفوار لكرة القدم عن حزنه لتعادل فريقه، مساء اليوم الاثنين، أمام توجو في بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في الجابون، بدون أهداف، وقال “البداية لم تكن جيدة لأننًا فقدنا التحكم في إيقاع المباراة”.
وأضاف المدرب - في تصريح للصحفيين، عقب انتهاء المباراة - “يتبقى لنا مباراتان وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز والتقدم في بطولة الأمم الإفريقية.
واستهل منتخب كوت ديفوار مشوار الدفاع عن لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالتعادل السلبي مع توجو، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة التي تستضيفها الجابون.
وجاءت المباراة متوسطة المستوى ورغم منتخب كوت ديفوار في أغلب الفترات باستثناء آخر ربع ساعة لم يتمكن من اختراق دفاع توجو المنظم.
حصد كل فريق نقطة واحدة ليقتسما صدارة المجموعة الثالثة مؤقتا، انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة المغرب مع الكونغو الديمقراطية في وقت لاحق مساء اليوم.

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