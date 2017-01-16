تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحفل زفاف الفنان المصري عمرو يوسف والنجمة السورية كندة علوش، وأقيم الحفل في أحد فنادق القاهرة، مساء اليوم الاثنين.

وكان يوسف قد أعلن قبل أيام، أن حفل الزفاف سيكون يوم 20 يناير الجاري بفندق “أولد كتراكت” في مدينة أسوان والذي تم فيه تصوير مسلسل “جراند أوتيل”.