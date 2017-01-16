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بالصور.. حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش
عمرو يوسف وكندة علوش

بالصور.. حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش

الإثنين، 16 يناير 2017 09:53 م

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحفل زفاف الفنان المصري عمرو يوسف والنجمة السورية كندة علوش، وأقيم الحفل في أحد فنادق القاهرة، مساء اليوم الاثنين.

وكان يوسف قد أعلن قبل أيام، أن حفل الزفاف سيكون يوم 20 يناير الجاري بفندق “أولد كتراكت” في مدينة أسوان والذي تم فيه تصوير  مسلسل “جراند أوتيل”.

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