"البيئة" توقع بروتوكول تعاون مع الصين لمواجهة تغير المناخالإثنين، 16 يناير 2017 09:41 م
وقعت وزارة البيئة، مع لجنة التنمية والإصلاح الصينية، اتفاقا تكميليا حول توريد بضائع لمواجهة التغيرات المناخية وتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم التي تقدم بموجبها الصين منحة قدرها 20 مليون يوان (ما يعادل حوالي 3 ملايين دولار) في صورة بضائع موفرة للطاقة لمجابهة التغيرات المناخية.
ووقع البروتوكول الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبوالسعود، ممثلا عن وزارة البيئة، وأمين عام لجنة التنمية والإصلاح الصينية لي بياومين، ممثلا عن الحكومة الصينية.
وتتضمن بنود البروتوكول الموقع توريد بضائع إلى وزارة البيئة المصرية (أضواء شوارع ليد تعمل بالطاقة الشمسية، نظام توليد الطاقة المنزلية بالطاقة الشمسية، مصابيح ليد/أنابيب، إضافة إلى مكيفات الهواء الموفرة للطاقة)، وذلك وفقا للكميات والمواصفات والمعايير الفنية للبضائع التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين.
فيما يلتزم الجانب المصري بتقديم المساعدة والدعم اللوجستيين المتعلق بالزيارات والمقابلات عند إجراء المعاينات الميدانية أثناء تنفيذ المشروع، كما تتولى وزارة البيئة العمل على تحسين التوعية العامة من خلال وسائل الإعلام لتعزيز الوعي العام لتغير المناخ. ويلتزم الجانب الصيني بتوفير وكيل معتمد له في مصر لتوفير خدمات ما بعد التوريد خلال فترة الضمان.
كما ستقوم لجنة التنمية والإصلاح لجمهورية الصين بنقل البضائع لميناء الإسكندرية، مع توريد 5% من البضائع احتياطيا لتغطية أية خسائر أو بضائع تالفه نتيجة عملية النقل.
يُذكر أن مذكرة التفاهم المشترك بين وزارة البيئة المصرية والجانب الصيني وقعت أثناء زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لمصر مطلع يناير 2016 الماضي.
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