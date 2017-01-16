أعرب وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي عن معارضتهم لأية خطة يعتزمها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس المحتلة ، محذرين من أن مثل هذه الخطوة سوف تصعد من حدة التوتر في العالم العربي.

وقالت مسئولة السياسة الخارجية والأمن بالإتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني - في تصريحات أوردتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الإثنين - ” من المهم جدا بالنسبة لنا جميعا أن نحجم عن اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب ، خاصة تلك التي من شأنها أن يكون لها تداعيات خطيرة على قطاعات عريضة من الرأي العام في مناطق شاسعة من العالم”.

وأضافت : ” نأمل أيضا أن يتم التفكير مليا في عواقب أي خطوة يتم اتخاذها” ، مؤكدة على أنه لن يتم نقل وفد الإتحاد الأوروبي الموجود في تل أبيب.

وأكدت مسئولة السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي على أن الاتحاد سوف يظل عند احترامه للإجماع الدولي بشأن ضرورة عدم وجود أية سفارات في مدينة القدس ، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 الصادر بتاريخ 1980.

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعهد - خلال حملته الإنتخابية - بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.