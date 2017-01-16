توج فريق الكويت الكويتي بلقب كأس ولي العهد على حساب نظيره القادسية بركلات الجزاء الترجيحية 5-3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بدون أهداف في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم .

وجاء شوط المباراة الأول سلبيا، وشهد تحفظ دفاعي من الفريقين، وفي الشوط الثاني ظل الحال كما هو عليه، على مستوى نتيجة المباراة، التي ظلت سلبية، وذلك رغم تعزيز الصفوف ببعض البدلاء، في الجانبين، حيث دخل عبدالعزيز المشعان في القادسية على حساب المحترف سيلفا، فيما استدعى الكويت حسين الحربي بديلا للمصاب فهد العنزي.

وفي الشوط الإضافي الأول، حاول القادسية أن يحسم اللقاء لصالحه وكاد بدر المطوع أن يحقق الأفضلية لفريقه، عندما انفرد بالحارس مصعب الكندري، إلا أن تدخل يوسف الخبيزي جاء في الوقت المناسب، لينتهي الشوط الإضافي الأول، بالتعادل السلبي ايضا.

لم يتبدل الحال في الشوط الإضافي الثاني، حيث استمر التعادل السلبي قائما ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أنصفت الكويت