وضع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله اليوم الاثنين، حجر الأساس لمشروع بناء أكبر منطقة للتجارة الحرة في إفريقيا على مساحة إجمالية تصل إلى 4800 هكتار.

وتتولى تنفيذ المشروع شركات صينية من بينها مجموعة التجارة الصينية القابضة، التي تستثمر في المشروع7 مليارات دولار (30 في المئة) وفق ما أوردت صحيفة القرن الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.

وقال جيله في خطاب بهذه المناسبة: إن المشروع الذي يأتي في ظل جهود الحكومة لتحقيق التحول الاقتصادي في جيبوتي وجعلها مركزا للتجارة الدولية، سيخلق ما لا يقل عن 15 ألف فرصة عمل للعاطلين. لافتا إلى أن المنطقة ستحتضن الشركات الصناعية والتكنولوجية، والمؤسسات المصرفية إلى جانب مراكز تجارية عالمية.

بدوره أكد رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي أبوبكر عمر حدي، أن هذا المشروع سيعزز الموقع الاستراتيجي لبلاده، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص معدلات الفقر والبطالة.

ومن المقرر أن تقوم مجموعة التجارة الصينية القابضة أيضا في غضون السنوات المقبلة ببناء ورشة لصناعة وتصليح السفن ومراكز تجارية، إضافة إلى تشييد طريق سريع.

وكان الرئيس الجيبوتي قد افتتح رسميا في العاشر من شهر يناير الجاري خط سكة الحديد الكهربائية بين جيبوتي وإثيوبيا، الذي قامت بتشييده شركة الصين للهندسة والإنشاءات المدنية، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار.