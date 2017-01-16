علق الإعلامي أحمد موسى، على حكم محكمة القضاء الإداري، بتأييد حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقال موسى، في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” مساء اليوم، إن القضاء المصري لا ياخذ أوامر من أي شخص، مشيرا إلى أن أحكام القضاء لا تعليق عليها.

وأضاف “لن تهتز ثقتنا في القضاء المصري، وعلى الذين هتفوا لحكم المحكمة الإدارية العليا اليوم أن يظلوا في الهتاف عندما يصدر ضدهم حكم، ولا يوجد مصري لديه رغبة في التنازل عن أرضه”.

الجدير بالذكر أن موسى كان قد أعلن في وقت سابق، أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وتحدى أي شخص يثبت عكس ذلك، وقال إنه سيخصص جائزة قدرها مليون جنيه لمن يتقدم بوثيقة تثبت أن الجزيرتين مصريتين، وأنه سيقوم بتسليمه الجائزة على الهواء مباشرة.