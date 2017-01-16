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مرتضى منصور: لا يوجد لاعب بمصر يستحق 15 مليون.. وباولو ثمنه 6 فقط
مرتضي منصور

مرتضى منصور: لا يوجد لاعب بمصر يستحق 15 مليون.. وباولو ثمنه 6 فقط

الإثنين، 16 يناير 2017 09:28 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن أن سعر شراء حسام باولو مهاجم سموحة لن يتجاوز مبلغ 6 ملايين جنيه، وشدد على أنه تم تفويض أحد وكلاء اللاعبين من أجل التفاوض مع نادى سموحة من أجل إنهاء صفقة حسام باولو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والمبلغ المالى لن يزيد عن قيمة 6 ملايين جنيه.

وقال منصور: “لا يوجد لاعب فى مصر يستحق الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه، وفرج عامر رئيس نادى سموحة صديق، وحضر اليوم إلى مقر النادى فى زيارة لمشاهدة النادى، ويعلم أنه لا يوجد لاعب يستحق مبلغ 15 مليون جنيه فى الدورى المصرى.

واكد منصور أانه فوض احد وكلاء اللاعبين لحسم صفقة شراء مهاجم سموحة في فترة الانتقالات الشتوية .

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