أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين، موعد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، وتبدأ منافسات الدور بمباراة المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي يوم 5 فبراير المقبل.

وتستكمل منافسات الدور ذاته يوم 7 من الشهر المقبل بمباراتي الشرقية ضد طلائع الجيش ووادي دجلة أمام طنطا وفي اليوم التالي مباشرة يلتقي الاتحاد السكندري مع إنبي ومصر للمقاصة أمام بتروجيت، فيما يلعب الإسماعيلي مباراته مع سموحة يوم 9 فبراير المقبل.

ولم يحدد اتحاد الكرة موعد مباراة الأهلي مع الداخلية في ذات الدور، نظرا لانضمام لاعبي الأهلي لصفوف المنتخب المصري المشارك في بطولة أمم أفريقيا بالجابون.

ولم يعلن اتحاد الكرة موعد المباراة الأخيرة لدور الستة عشر والتي ستجمع حرس الحدود مع الفائز من المباراة التي تجمع الزمالك مع الأولمبي في دور الـ32، والتي تم تأجيلها بسبب انشغال الزمالك بخوض مبارياته المؤجلة في الدوري الممتاز.

يشار إلى أن الأهلي والزمالك سيلتقيان يوم 10 فبراير المقبل في كأس السوبر المصري الذي سيقام بالإمارات.