فاز منتخب سلوفينيا لكرة اليد على نظيره المقدوني، بنتيجة 29 - 22 ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب ارين دو ميتز في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليًا بفرنسا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب السلوفيني إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد مقدونيا عند 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف.

نجح منتخب سلوفينيا في إنهاء الشوط الأول بالتقدم 16 - 10 ، وفي الشوط الثاني واصل تفوقه ونجح في إنهاء اللقاء بنتيجة 29 - 22.