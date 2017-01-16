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المجر يفوز على تشيلي 34 - 29 في بطولة العالم لكرة اليد
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المجر يفوز على تشيلي 34 - 29 في بطولة العالم لكرة اليد

الإثنين، 16 يناير 2017 09:19 م

فاز المنتخب المجري لكرة اليد على نظيره التشيلي 34 - 29 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الاثنين على ملعب كيندارينا في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليًا بفرنسا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب المجري إلى نقتطين في المركز الرابع بفارق الأهداف مع بيلاروسيا صاحبة المركز الثالث، بينما توقف رصيد تشيلي عند نقتطين أيضًا في المركز الخامس بفارق الأهداف.

نجح منتخب المجر في إنهاء الشوط الأول بالتقدم 17 - 14 ، وفي الشوط الثاني واصل تفوقه ونجح في إنهاء اللقاء بنتيجة 34 - 29.

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